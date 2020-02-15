اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول ونورويتش سيتي

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي السبت 15/2/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يطمح فريق ليفربول في الاقتراب أكثر من حسم لقب البريميرليج الموسم الحالي، من خلال حلوله ضيفاً من العيار الثقيل على أرضية ملعب كارو رود في مساء يوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 من أجل مواجهة فريق نورويتش سيتي.

واقترب فريق الريدز كثيراً من التتويج رسمياً بلقب البريميرليج في الموسم الحالي، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة السادسة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.