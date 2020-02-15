رياضة | تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الزمالك والترجي التونسي التي أقيمت مساء أمس، في ملعب الغرافة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بالسوبر الإفريقي.

وحقق الفارس الأبيض فوزا كبيرا ومستحق على زعيم تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتوج البطولة الغائبة عن أبناء ميت عقبة منذ 17 عام.

وقال عمرو أديب خلال عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" ألف مبروك يا رجالة، مواهب غير طبيعية وروح قتالية جبارة، مفيش لاعب نص نص كلهم عالميين، مفيش نقلة غلط، مدرب صاحى وواعى، استغل كل نقاط الضعف اللى فى الترجى".

وأضاف: "سعادة وفرحة ونصرة وإنصاف لنادى وجمهور محتاج يعرف طعم النصر والبطولات، أسعدتم المصريين بره وجوه، شكرًا ليكم".