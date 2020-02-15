رياضة | "كورونا" يظهر في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يظهر في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إعلامية إسبانية اليوم السبت أن ريال مدريد سيعلن دعمه لضحايا فيروس كورونا في مباراة سيلتا فيجو المقرر إقامتها غدا الأحد.

وقال ميلشور رويز الإعلامي في إذاعة "كادينا كوبي": "يوم الأحد، قبل بداية مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو سيقف اللاعبون دقيقة صمت احتراما للصحفي المتوفي دافيد خيستاو".

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وتابع: "إضافة إلى ذلك، اللاعبون سيخرجون إلى الملعب وهم مرتدون أقمصة في دعم ضحايا فيروس كورونا في الصين".

ويلتقي ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ختام الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم.