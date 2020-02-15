رياضة | بعد ثلاثية الشباب.. 7 أندية لم تسلم من "هاتريك" حمد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ثلاثية الشباب.. 7 أندية لم تسلم من "هاتريك" حمد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سهم منطلق لا يهاب شيء، يزور الشباك دون رهبة بل يقذف الرعب في قلب كل من يلاقيه خوفًا من لدغاته وطلقاته المميتة.

هو المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الذي سجل هاتريك في شباك الشباب مساء أمس الجمعة، عندما فاز فريقه برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

حمدالله وصل إلى الهدف رقم 72 مع نادي النصر حتى الآن في 56 لقاء في المسابقات المختلفة.

هاتريك المغربي في شباك الشباب أمس هو الخامس له، والذي سجل أيضًا 4 سوبر هاتريك في مختلف البطولات.

نالت 7 فرق حتى الآن هاتريك حمدالله، وتعد ثلاثية أمس هي الأولى في شباك فريق الشباب، بعد أن جاء ضحاياه كالتالي "الفيحاء، الوحدة، ضمك، الحزم، الرائد، الأنصار".

خلال الموسم الجاري 2019-2020

-سجل ثلاثية في شباك الشباب في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة 4-2

-سجل ثلاثية في شباك الفيحاء والذي انتهى بنتيجة 4-1 لصالح النصر

- أحرز ثلاثية في مرمى ضمك عندما انتهى اللقاء لصالح النصر 4-2 في كأس الملك

Advertisements

الموسم الماضي 2018-2019

-سوبر هاتريك في شباك الرائد عندما انتهى 4-0

-سجل سوبر هاتريك في شباك الوحدة في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر 4-0

- ثلاثية في شباك الرائد عندما انتهى بنتيجة 5-0

-ثلاثية في شباك الحزم عندما حسم بنتيجة 3-0

-سوبر هاتريك في مرمى الأنصار عندما انتهى بنتيجة 5-0 في كأس الملك

-سوبر هاتريك في مرمى الفيحاء عندما انتهى بنتيجة 6-0 في كأس الملك

وبوجه عام سجل حمدالله في مسيرته مع الأندية 12 هاتريك حتى الآن منذ عام 2011، علاوة على 4 سوبر هاتريك.

ويمتلك المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله 2 هاتريك في صناعة الأهداف، والذين جاءوا في الموسم الماضي 2018-2019، الذي توج فيه هدافًا للدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفا.

جدير بالذكر أن حمدالله وصل للهدف رقم 9 في عام 2020 من أصل 12 هدفا سجلهم لاعبو النصر، ولم يتوقف عن التسجيل في آخر 7 لقاءات.