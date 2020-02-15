رياضة | أوباما ليس الأول.. لاعبو الزمالك تخصص تسجيل أسرع الأهداف بالبطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباما ليس الأول.. لاعبو الزمالك تخصص تسجيل أسرع الأهداف بالبطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد تغلب الفارس الأبيض على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن في إطار المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي، كيف أصبح لاعبي الزمالك تخصص تسجيل أسرع الاهداف في البطولات الأفريقية.

أسرع هدف في كأس السوبر الأفريقي

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نجح يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف الفارس الأبيض الأول مبكرا، في الدقيقة الأولى و40 ثانية، ليسجل أسرع هدف في مسابقة كأس السوبر الأفريقي عبر تاريخ البطولة، بعد عرضية من جهة اليسار عن طريق محمد عبدالشافي قابلها "أوباما" برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك معز بن شريفية.

أسرع هدف في كأس أمم أفريقيا

وكان أيمن منصور، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حينما أحرز الهدف الأول للفراعنة في مرمى الجابون، في الثانية 21 من عمر المباراة التي أنتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 4-0، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 1994، التي استضافتها تونس، وحصل منتخب نيجيريا على لقبها بعد فوزه على زامبيا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

والجدير بالذكر أن ثلاثية الزمالك تاناوب على تسجيلها كلا من يوسف أوباما في الدقيقة الأولى و40 ثانية من زمن المباراة، والمغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 60 بعد تمريرة خاطئة من كوامي بونسو وصلت إلى "بن شرقي" في منتصف الملعب وانطلق في اتجاه منطقة جزاء الترجي وسدد كرة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى، واختتم اللاعب ذاتهثلاثية الزمالك في الدقائق الأخيرة من المباراة..