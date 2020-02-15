رياضة | بعد تتويج الزمالك.. تعرف على أسرع هدف في كأس السوبر الإفريقي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج الزمالك.. تعرف على أسرع هدف في كأس السوبر الإفريقي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة، ليحقق اللقب الرابع في تاريخ الفارس الأبيض بالبطولة.

أسرع هدف في كأس السوبر الأفريقي

وتمكن يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف الفارس الأبيض الأول مبكرا، في الدقيقة الأولى و40 ثانية، ليسجل أسرع هدف في مسابقة كأس السوبر الأفريقي عبر تاريخ البطولة.

وتخطى هدف أوباما بذلك، هدف أمين الشرميطي لاعب فريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي، الذي تراجع للمركز الثاني والذي أحرزه في مرمى الصفاقسي التونسي بعد مرور 5 دقائق من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب 7 نوفمبر موسم 2008، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق النجم الساحلي.

Advertisements

أهداف مباراة الزمالك والترجي

وافتتح يوسف أوباما أهداف الزمالك مبكرا في الدقيقة الأولى و40 ثانية من زمن المباراة، ليفاجئ الفريق التونسي، بعد عرضية من جهة اليسار عن طريق محمد عبدالشافي قابلها "أوباما" برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك معز بن شريفية، قبل أن يدرك عبدالرؤوف بن غيث هدف التعادل للفريق التونسي في بداية الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من إعادة تقدم الفارس الأبيض بالهدف الثاني، في الدقيقة 60 بعد تمريرة خاطئة من كوامي بونسو وصلت إلى "بن شرقي" في منتصف الملعب وانطلق في اتجاه منطقة جزاء الترجي وسدد كرة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

واختتم الزمالك أهدافه، بعدما نجح بن شرقي في إحراز الهدف الثاني له والثالث للزمالك، لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض وتتويجه باللقب.