رياضة | عين .. هل يقود يوريتش فيرونا للبطولات الأوروبية هذا الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. هل يقود يوريتش فيرونا للبطولات الأوروبية هذا الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

فجر هيلاس فيرونا مفاجأة من العيار الثقيل في الأسبوع الماضي في بطولة الدوري الإيطالي بالفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.

وبهذه النتيجة، تراجع يوفنتوس للمركز الثاني برصيد 54 نقطة في جدول ترتيب الدوري خلف إنتر ميلان صاحب الصدارة بنفس الرصيد ولكنه متفوق بفارق الأهداف.

وعلى الجانب الأخر، نجح فيرونا في زيادة رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس على بعد ثماني نقاط من المركز الرابع المؤهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يقود إيفان يوريتش هيلاس فيرونا منذ 14 يونيو 2019 وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الإجتماعي تويتر تعيين ​إيفان يوريتش​ مديراً فنياً جديدا للفريق، وأشار النادي إلى أن يوريتش قد وقع على عقد حتى عام 2020 مع الفريق.