رياضة | عين .. هل يقود يوريتش فيرونا للبطولات الأوروبية هذا الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. هل يقود يوريتش فيرونا للبطولات الأوروبية هذا الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجر هيلاس فيرونا مفاجأة من العيار الثقيل في الأسبوع الماضي في بطولة الدوري الإيطالي بالفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.
وبهذه النتيجة، تراجع يوفنتوس للمركز الثاني برصيد 54 نقطة في جدول ترتيب الدوري خلف إنتر ميلان صاحب الصدارة بنفس الرصيد ولكنه متفوق بفارق الأهداف.
وعلى الجانب الأخر، نجح فيرونا في زيادة رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس على بعد ثماني نقاط من المركز الرابع المؤهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
يقود إيفان يوريتش هيلاس فيرونا منذ 14 يونيو 2019 وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الإجتماعي تويتر تعيين إيفان يوريتش مديراً فنياً جديدا للفريق، وأشار النادي إلى أن يوريتش قد وقع على عقد حتى عام 2020 مع الفريق.
ولد إيفان يوريتش في 25 أغسطس 1975 في مدينة سبليت في كرواتيا.
* مشواره الكروي :
بدأ يوريتش مشواره الكروي كلاعب في صفوف الناشئين بنادي هيدوك سبليت الكرواتي عام 1993 وهو في الثامنة عشر من عمره وكان يلعب في مركز خط الوسط.
خاض يوريتش مع هايدوك سبليت 53 مباراة وسجل خلالهم هدفين طوال 4 مواسم. وفي 1997، بدأ يوريتش مشواره الإحترافي في صفوف أشبيلية في إسبانيا الذي سجل له 6 أهداف في 64 مباراة طوال 4 مواسم.
في أثناء احترافه في صفوف أشبيلية، لعب يوريتش لألباسيتي في عام 2000 على سبيل الإعارة وسجل له هدف واحد في 17 فقط وعاد بعدها إلى بلده الأصلي كرواتيا في عام 2001 ولعب لنادي سيبنك الكرواتي لفترة قصيرة ليبدأ تجربة احترافية جديدة في إيطاليا تحديداً في نادي كروتوني الإيطالي الذي شهد تألقه، حيث لعب له 148 مباراة وسجل خلالهم 10 أهداف في 5 مواسم.
* مشواره الدولي :
في 1993، انضم إيفان يوريتش لمنتخب كرواتيا تحت 17 عامًا وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول. لم تكن مسيرة يوريتش مع منتخب بلاده كبيرة، حيث لعب 31 مباراة لمنتخب كرواتيا وسجل خلالهم هدف واحد.
* مشواره التدريبي :
بعد اعتزاله، درب يوريتش فريق جنوه للشباب في 2010 حتى تمكن من الحصول على الرخصة التدريبية في 2011. في 5 يوليو 2011، أعلن جاسبريني المدير الفني لإنتر ميلان في ذلك الوقت أن يوريتش من ضمن أعضاء الجهاز الفني. وفي 2012، عمل مساعد مدرب في باليرمو الذي كان يقوده جاسبريني في ذلك الوقت. قاد يوريتش 4 أندية حتى الآن، تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي :-
- قاد يوريتش مانتوفا منذ 17 يونيو 2014 حتى 9 يونيو 2015 في 41 مباراة، فاز في 15 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 18 مباراة. - قاد يوريتش كروتوني منذ 9 يونيو 2015 حتى 28 يونيو 2016 في 45 مباراة، فاز في 25 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 7 مباريات. - قاد يوريتش جنوه منذ 28 يونيو 2016 حتى على فترات متقطعة وليست متصلة في 56 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 15 مباراة وخسر 29 مباراة. - قاد يوريتش هيلاس فيرونا منذ 14 يونيو 2019 حتى الآن في 24 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات.