رياضة | مدرب برشلونة يعلق على مباراة خيتافي ويؤكد: نأمل في التعاقد مع مهاجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يعلق على مباراة خيتافي ويؤكد: نأمل في التعاقد مع مهاجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مباراة فريقه أمام خيتافي، في الدوري الإسباني، وعن إمكانية العملاق الكتالوني في التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني وتقام مباراة برشلونة وخيتافي، مساء غدا السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، على أرضية ملعب كامب نو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

حيث تحدث سيتين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا:" خيتافي يقدم مستوى رائع والفريق يتواجد في المركز الثالث، ستكون مباراة صعبة". Advertisements

وتابع:" نحن سعداء بتواجد أومتيتي معنا، اللاعب يقدم مستوى رائع، وأنا سعيد بما يقدمه".

وواصل:" أعمل مع اللاعبين المتاحين لدي، نعم نريد التعاقد مع مهاجم جديد، ولكننا ننتظر إذن من الليجا".

وأتم:" الفارق ثلاث نقاط فقط في جدول ترتيب الليجا، نسعى لتحقيق اللاعب مثل ريال مدريد، لدينا مباراة معهم في البرنابيو، لنرى ما سيحدث فيها".