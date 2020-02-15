رياضة | كلوب يتحدث عن إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتحدث عن إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن إمكانية مشاركة الفرعون المصري محمد صلاح، في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة ويستعد ليفربول لمواجهة نوريتش سيتي، مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام فعاليات أولمبياد طوكيو في نهاية شهر يوليو، وهو ما يتضارب مع بداية إستعدادات ليفربول للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي. Advertisements

وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ونوريتش سيتي، قائلا:" لم أحدد ما إذا سيتم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020 أم لا".

وتابع:"لا أريد خسارة أي لاعب في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، خلال فترة الإعداد".



وأتم:" علينا دراسة الموضوع بشكل جيد، كيف يبدأ ومتى يستعد وكل المعلومات المتعلقة بالبطولة، لم يتحدث أحد معنا حتى الأن، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".