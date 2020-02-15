رياضة | راكيتيتش يتمنى اللعب بجوار رونالدو ويتغنى بميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يتمنى اللعب بجوار رونالدو ويتغنى بميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني، عن إمنياته باللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":" نعم بالتأكيد أتمنى اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، هو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ". Advertisements

وتابع:" من المدهش والمميز أن ألعب بحوار ليونيل ميسي، بالتأكيد هو واحد من أفضل اللاعبين خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، والأفضل في التاريخ".

وواصل:" أود أن أرى نيمار في فريقي دائماً، وأنا سعيد بمزاملتي له وأتمنى أن أراه سعيد دائماً".