رياضة | راكيتيتش يتمنى اللعب بجوار رونالدو ويتغنى بميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يتمنى اللعب بجوار رونالدو ويتغنى بميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني، عن إمنياته باللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.
وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":" نعم بالتأكيد أتمنى اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، هو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ".
وتابع:" من المدهش والمميز أن ألعب بحوار ليونيل ميسي، بالتأكيد هو واحد من أفضل اللاعبين خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، والأفضل في التاريخ".
وواصل:" أود أن أرى نيمار في فريقي دائماً، وأنا سعيد بمزاملتي له وأتمنى أن أراه سعيد دائماً".
وأتم:" أشعر بالسعادة في برشلونة، الشائعات دائماً ما تحدث حول إمكانية رحيلي، ولكن أنا الأن سعيد في كتالونيا، ولا أفكر في مغادرة الكامب نو".