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رياضة | راكيتيتش يتمنى اللعب بجوار رونالدو ويتغنى بميسي

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تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط فريق الإسباني، عن إمنياته باللعب بجوار البرتغالي لاعب يوفنتوس.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":" نعم بالتأكيد أتمنى اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، هو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ".

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وتابع:" من المدهش والمميز أن ألعب بحوار ليونيل ، بالتأكيد هو واحد من أفضل اللاعبين خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، والأفضل في التاريخ".

وواصل:" أود أن أرى في فريقي دائماً، وأنا سعيد بمزاملتي له وأتمنى أن أراه سعيد دائماً".

وأتم:" أشعر بالسعادة في برشلونة، الشائعات دائماً ما تحدث حول إمكانية رحيلي، ولكن أنا الأن سعيد في كتالونيا، ولا أفكر في مغادرة الكامب نو".

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