رياضة | نجم برشلونة يرغب في عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يرغب في عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إيفان راكيتيتش نجم برشلونة عن رغبته في عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة مؤكدًا أنه يتمنى أن مجاورة نجم باريس سان جيرمان مجددًا.

وقال راكيتيتش في تصريحات لصحيفة Bleacher Report نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية:"نيمار؟ أرغب في أن يكون بفريقي، يجب أن يقرر ما هو الأفضل بالنسبة له لأنه صديق لي وأريد أن أراه سعيدًا وآمنًا، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".



وأضاف: "إنه لأمر مدهش أن ألعب مع ميسي، إنه مميز".

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واختتم راكيتيتش تصريحاته قائلاً:"كان هناك لاعبون رائعون في كل عصر لكنني متأكد من أن ميسي كان الأفضل في السنوات الـ 15 الماضية".



وخاض راكيتيتش 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم والمثير للدهشة أنه لم يتمكن بعد من التسجيل.



يذكر أن راكيتيتش قضى مع نيمار ثلاث سنوات في برشلونة بين عامي 2014 و2017 وكان الثنائي قد سجلول في فوز البلوجرانا على يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2015.