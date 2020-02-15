رياضة | حقيقة رغبة ريال مدريد في التعاقد مع هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رغبة ريال مدريد في التعاقد مع هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان والذي يعتبر من الأهداف الرئيسية لغريمه التقليدي برشلونة.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد سيفعل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر ميلان والذي يبلغ 111 مليون يورو.



ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن برنامج الشيرنجيتو الإسباني أنه لا صحة لقيام ريال مدريد بأي تحرك للتعاقد مع لاوتارو وأن برشلونة هو المنافس الأقوى لضم النجم الأرجنتيني.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني يعتبر هدفًا واضحًا لبرشلونة منذ الصيف الماضي لا سيما أن مواطنه ليونيل ميسي هو من طلب قدومه إلى كامب نو من أجل خلافة لويس سواريز.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد لاوتارو الحالي مع إنتر يمتد حتى صيف 2023 ويسعى إنتر ميلان لإقناعه بالتجديد لإزالة الشرط الجزائي أو زيادة قيمته.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يسعى لضم مهاجم جديد في الموسم المقبل بسبب تقدم عمر مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما والمردود الضعيف للصربي لوكا يوفيتش وكان الحديث عن لاوتارو مارتينيز لكن برنامج التشيرنجيتو الإسباني نفى كل شيء وأصبح قريبًا أكثر من برشلونة الذي يبحث عن ثورة تغيير في الهجوم والدفاع.