رياضة | فينيسيوس: أريد اللعب في كوبا أمريكا وأولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس: أريد اللعب في كوبا أمريكا وأولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد عن بغبته في خوض بطولتي كوبا أمريكا وأولمبياد طوميو مع منتخب بلاده هذا العام.

وعن رغبته في لعب بطولة كوبا أمريكا أو دورة الألعاب الأولمبية، قال فينيسيوس في تصريحات لصحيفة Esporte Interativo البرزايلية:"بإمكاني لعب الإثنين ولكن هذه آخر فرصة لي للمشاركة في الأولمبياد وأريد أن أكون بطلًا أولمبيًا وأبقى خالدًا في تاريخ المنتخب".



وعن إمكانية موافقة النادي الملكي للمشاركة في طوكيو 2020، قال فينيسيوس:"لا أعلم، مازلنا لم نتحدث ولكن دعونا نرى الأفضل للنادي والمنتخب".

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وعن أول موسم له مع الملكي وتعرضه للإصابة، علق قائلاً: "كنت أعيش بهدوء تام مع عائلتي وأفكر دائمًا في النادي واللعب، الأمر كان صعبًا بعض الشيء ولعبت بشكل أقل ولكن النادي يدعمني دائمًا للحصول على الهدوء حتى الآن".



وعن خروجه من الملكي على سبيل الإعارة في الفترة الحالية، قال فينيسيوس:"لا أفكر في هذا الأمر وأعلم جيدًا أنه في عالم كرة القدم تتغير الأمور كل دقيقة في المباراة لهذا يجب أن أكون هادئًا".



وأضاف :"أحيانًا يخطر في ذهنك بأن تغير النادي ولكن الأمور تكون معقدة في منتصف الموسم ولم أفكر في الرحيل أبدًا، دائمًا أريد التواجد هنا وتقديم أفضل ما لدي والعودة للعب مع أفضل اللاعبين في العالم".



واختتم فينيسيوس تصريحاته عن علاقته بزيدان في الأوقات الصعبة قائلًا: "أعتقد أن الأمر صعب نتيجة لوجود لاعبين كثيرين هنا ودائمًا يمنحني الثقة من أجل الإحساس بالسكينة وأن أكون هادئًا عندما تأتي الفرصة ودائمًا ينصحني بتسجيل الأهداف وساعدني كثيرًا".