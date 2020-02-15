رياضة | برشلونة يستقر على خليفة لويس سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على خليفة لويس سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن نادي برشلونة الإسباني إستقر بالفعل على مهاجم الفريق الجديد، والذي سيقود هجوم برشلونة خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من النادي الكتالوني، فإن برشلونة قرر التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة قررت تفعيل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو، والبالغ قيمته 111 مليون يورو. Advertisements

وترى إدارة برشلونة في لاوتارو خير بديل للنجم الأوروجواياني لويس سواريز، والذي يغيب عن الفريق حالياً حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

ويبلغ سواريز من العمر حالياً 33 عاماً، وتريد إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع نجم كبير في خط الهجوم، لشغل الفراغ الذي سيخلفه الدولي الأوروجواياني.

وتواجه صفقة مارتينيز عقبة وحيدة، وهي عدم إمتلاكه لجواز سفر أوروبي، وبالتالي سيعد لاعب أجنبي للفريق، والذي يمتلك ثلاثة لاعبين من خارج الإتحاد الأوروبي وهم: التشيليأرتورو فيدال والبرازيلي آرثر ميلو والأرجنتيني رونالندو أراخو.