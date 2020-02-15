رياضة | ريال مدريد يرفض الإنقضاض على هدف برشلونة

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أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم، موقف نادي ريال مدريد الإسباني من ضم مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز، في فترة الإنتقالات الصيفية.

وكشف برنامج "ألشرينتيجو" الشهير، حقيقة رغبة ريال مدريد في ضم مارتينيز، والذي يعد أهم اللاعبين المطلوبين في فريق برشلونة الإسباني.

ووفقاً لما أورده البرنامج، فإن ريال مدريد لا يفكر في ضم مارتينيز، ولم يدخل في أي عملية تفاوضية بشأن جلبه لملعب سانتياجو بيرنابيو خلال الصيف المقبل. Advertisements

ويعد لاوتارو مارتينيز أهم لاعب في قائمة إهتمامات برشلونة، لقيادة هجوم الفريق الكتالوني في المستقبل، خلفاً للأوروجواياني المخضرم لويس سواريز.

ويرتبط اللاعب بعقد مع النيرادزوري، يربطه بالفريق حتى صيف عام 2023، وبشرط جزائي قيمته 111 مليون يورو، ساري المفعول خلال أول إسبوعين في شهر يوليو المقبل.

وحاولت إدارة إنتر ميلان تميد تعاقد اللاعب، مع إزالة الشرط الجزائي، أو إستبداله بمبلغ كبير يتناسب مع قدرات اللاعب في الوقت الحالي.