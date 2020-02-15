رياضة | تحذير شديد لنيمار من مباراة بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

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حرص الفرنسي كريستوف دوجاري نجم نادي برشلونة ونادي ميلان السابق على تحذير البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان من مواجهة نادي بوروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات كريستوف دوجاري التحذيرية لنيمار وقال كريستوف دوجاري في تصريحات صحفية محذرا نيمار: "لاعبو بوروسيا دورتموند سيضغطون بقوة على نيمار في أول كرتين أو ثلاث خلال المباراة".

وتابع: "إذا لم يكن اللاعب في أفضل حالة ولم يكن لديه القدرة على اللعب بأقصى قوة، فإن لاعبي بوروسيا دورتموند سيدخلون عليه بشكل أكثر قوة خلال الكرات المشتركة". Advertisements

واضاف: "أعتقد أن باريس سان جيرمان يمكنه الاستغناء عن نيمار ضد بوروسيا دورتموند، وذلك على الأقل في مباراة الذهاب".

وأنهى كريستوف دوجاري تصريحاته قائلاً: "حتى إن لعب باريس سان جيرمان بدون نيمار، ما زال لديه إمكانيات كبيرة لتحقيق نتيجة جيدة أمام بوروسيا دورتموند".