رياضة | مفاجأة.. نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



زف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي نبأ سار لجماهير النادي بشأن واحد من نجوم الفريق وتعافيه من الإصابة.

كلوب يؤكد عودة ماني للمشاركة في المباريات وأكد كلوب أن السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول قد تعافى من الإصابة وسيتمكن من المشاركة في المباريات بشكل طبيعي ومن الممكن أن يلحق بالمباراة القادمة.

إصابة ماني وغيابه عن ليفربول وكان ماني قد تعرض إلى إصابة قوية خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وغاب على أثرها عن المباريات ولكنه عاد منذ عدة أيام لتدريبات الفريق بشكل طبيعي. Advertisements

تصريحات كلوب عن موقف ماني من المشاركة في المباريات وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية: "هناك فرصة كبيرة لمشاركة ميلنر وماني في مباراة اليوم لقد عادا إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، وعندما يكونا جاهزين، بالطبع نفكر في الدفع بهما".

واضاف كلوب: "سندخل المباراة بقائمة شبه مكتملة، ولا توجد أية غيابات أخرى باستثناء شاكيري وكلاين وجلاتزيل، لدينا خيارات جيدة وأتمنى أن نحافظ على قوام الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم".