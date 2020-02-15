رياضة | ميركاتو البارسا| مدير برشلونة يحدد بديل ديمبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركاتو البارسا| مدير برشلونة يحدد بديل ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تحدتث تقارير صحفية إسبانية، مساء أمس الجمعة أن إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، قد حدد صفقة البارسا الصيفية لتعويض غياب عثمان ديمبلي، الذي أجرى جراحة ستبعده لمدة 6 أشهر.

برشلونة يتقدم بعرض رسمي لاستبدال ديمبيلي وكان فريق برشلونة الإسباني قد تقدم رسمياً بطلب رسمي إلى رابطة الليجا، لاستبدال لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي بلاعب آخر من المسابقات المحلية، وفقا لما تنص عليه اللوائح بعد إصابة الأخير.

وأرفق فريق برشلونة الإسباني مع الطلب، التقرير الطبي لحالة ديمبلي، والذي يثبت حاجة اللاعب لفترة علاج تتجاوز 6 أشهر، قبل المشاركة مجددا في المباريات مع الفريق الكتالوني. Advertisements

مفاوضات برشلونة مع نجم ليفانتي وذكر تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة قد حدد مارتي مهاجم ليفانتي ليكون بديلا للمصاب ديمبيلي حيث أن عقد الاعب صاحب الـ29 عاما مع فريقه يحتوي على شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو، لكن اللاعب أكد مؤخرا أنه اتفق مع رئيس ناديه على الرحيل مقابل 12 مليون يورو فقط.

ماذا قدم مارتي خلال هذا الموسم ؟ وينافس النجم الشاب مارتي مهاجم ليفانتي على لقب هداف الليجا هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف خلال 22 مباراة، ليأتي خلف الثلاثي ليونيل ميسي وكريم بنزيما ولويس سواريز.