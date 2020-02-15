رياضة | ميركاتو الميرنجي| مفاجأة بشأن إنتقال مبابي لـ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركاتو الميرنجي| مفاجأة بشأن إنتقال مبابي لـ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



فجرت تقارير إعلامية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة إنتقال النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير تتحدث عن صفقة مبابي ويعد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان واحد من الأهداف الرئيسية والمطلوبة داخل ريال مدريد، خاصةً بعدما كما أكد الاعب في أكثر من مرة رغبته بإرتداء قميص النادي الملكي. Advertisements

وتحدث الإعلامي جوسيب بيدريرول عبر برنامجه الإسباني " El Chiringuito TV " أن إدارة ريال مدريد لم تعد مهتمة كثيراً بشأن التعاقد مع الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف بيدريرول أن قادة ريال مدريد يرون أنّ التعاقد مع مبابي سيعني إعاقة تطور بعض اللاعبين الشباب، وفي هذه اللحظة أصبح إنتقال مبابي الى ريال مدريد.