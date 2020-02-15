رياضة | مورينيو يتحدث قيمة غياب هاري كين عن صفوف توتنام .. مثل صلاح وميسي

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تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، عن غياب هاري كين مهاجم فريقه توتنام هوتسبير بسبب الإصابة وقيمة الفنية التي تعادل قيمة غياب محمد صلاح عن ليفربول وميسي عن برشلونة.

تصريحات مورينيو حول إصابة هاري كين وقال مورينيو المدير الفني لفريق توتنام في تصريحات تلفزيونية: "لا سبب وراء حلاقة شعري، ربما يكون الأمر أثار الجدل لأنه غير متوقع، لكني أيضًا أحيانًا أقوم بالأشياء غير المتوقعة". Advertisements

وأضاف جوزيه : "لا أعتقد أنني قلت من قبل إنني لن أتولى تدريب توتنهام، أريد أحد الأشخاص أن يخرج علينا بالفيديو، لأنني لم أقل من قبل أنني أرفض تدريب الفريق".

وعن إمكانية حصد الألقاب مع السبيرز أوضح مورينيو: "التحدي الحقيقي بالنسبة لي هو أنني أتولى تدريب توتنهام في الدوري الانجليزي الذي يضم كل هؤلاء الكبار ومطالب بالعمل على تحقيق البطولات".