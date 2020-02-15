كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ضرب كرة القدم بالرأس يترك آثاراً فورية على البصر

حذر باحثون من جامعة إنديانا الأمريكية، بأن نطح كرة القدم بالرأس يمكن أن يؤدي إلى تغييرات فورية في الدماغ تؤثر على الرؤية.

وجدت دراسة أجريت على عشرات من لاعبي كرة القدم أن نطح الكرة يتسبب بأضرار قصيرة المدى للدارة التي تربط المادة الرمادية في الدماغ بالعينين.

وقالت الدراسة بأن ضربات الكرة المتلاحقة على الجمجمة أثناء مباريات كرة القدم يمكن أن تكون ضارة حتى لو لم تتسبب بارتجاجات.

وقد أجرى الباحثون دراسة على 78 لاعب كرة قدم، حيث طلب من نصفهم أداء عشرة نطحات متتابعة بالرأس، في حين طلب من النصف الآخر ركل الكرة فقط.

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وقام الباحثون بقياس التغييرات التي طرأت على أدمغة الأشخاص المشاركين بالدراسة بعد قيامهم بما طلب منهم، عبر اختبار حركة العين والقدرات العقلية مثل اللغة والتركيز.

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة غاما أوفثالمولوجي، بأن الأشخاص الذين نطحوا الكرة برؤوسهم شهدوا تغيرات في حركة العين على المدى القصير، في حين لم تتأثر الرؤية لدى الأشخاص الذين ركلوا الكرة بأرجلهم.

وبحسب العلماء، فإن أسباب التأثيرات الناجمة عن نطح الكرة على العينين، ليست واضحة حتى الآن وتتطلب المزيد من الأبحاث.

وتأتي الدراسة في الوقت الذي يتم فيه مطالبة اتحاد كرة القدم بالحد من عدد المرات التي يسمح للاعبين فيها بنطح الكرة أثناء المباريات، تفادياً لأية أضرار محتملة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.