كل ما تريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى و الرجاء المغربى في البطولة العربية

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جدة - عمرو شويل مواجهة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى مع الرجاء المغربى مساء الأحد باستاد الإسماعيلية لحساب جولة الذهاب من الدور نصف النهائى للبطولة العربية وسط حضور جماهيرى يقارب 5 الاف مشجع ومن المقرر أن تقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي في فبراير الجارى، والعودة في مارس المقبل، وتقام المباراة النهائية أحد أيام 16 أو 17 أو 18 إبريل 2020.

–الاسماعيلي وصل الى الدور قبل النهائى في البطولات العربية للمرة الخامسة فى تاريخه.

-الدراويش خاض 6 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل مباراة وهزم فى مثلها ، له من الاهداف 9 وعليه 3 .

-الإسماعيلي خلال مشاركته طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية لعب 66 مباراة رسمية ، فاز فى 33 مباراة و تعادل في 18 لقاء و خسر 15 مواجهة وسجل 102 هدفا و مني شباكه بـ 59 هدف.

-هدافي الاسماعيلى هذا الموسم بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بينسون شيلونجو ووجيه عبد الحكيم هدفين وعبد الرحمن مجدي واحمد مدبولى وهمام طارق وحازم مرسى ومحمد الشامى هدف لكل لاعب.

– الهداف التاريخي للإسماعيلى فى البطولات العربية حتى الآن هو اللاعب محمد محسن ابو جريشة برصيد 8 أهداف .

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– أكبر فوز حققه الإسماعيلي فى البطولات العربية حتى الآن كان بنتيجة 6-2 أمام مولودية وهران الجزائري فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الإسماعيلية يوم 24 أكتوبر 2003 .

-أكبر فوز حققه الاسماعيلى هذا الموسم بكأس محمد السادس للأندية الابطال فى دور ال 32 وكان بنتيجة 4/2 امام اهلى بنى غازى الليبى .

25 لاعب اشتركوا حتى الان مع الاسماعيلى فى 6 مباريات ضمن منافسات كأس محمد السادس للاندية الابطال أكثرهم محمد بيومى وهمام طارق والغائبان عن مباراة الاحد عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى وجميعهم لعبوا 6 مباريات وأقلهم حازم مرسى ومحمد الضرف 13 دقيقة لكل لاعب.

الحارسان محمد مجدى ومحمد فوزى تقاسما ال 6 مباريات من حيث المشاركة حيث لعب كل حارس 3 مباريات واستطاع محمد مجدى الحفاظ على مرماه فى الثلاث مباريات فى حين حافظ فوزى على نظافة شباكه فى مباراة وحيدة.

– أكثر لاعبى الاسماعيلى حصولا على الإنذارات محمد الشامي وحصل على 3 انذارات.

– ركلة جزاء وحيدة احتسبت للاسماعيلى احتسبها المغربى رضوان جيد وكانت فى لقاء العودة امام الجزيرة الاماراتى واهدرها محمود دونجا فى الدقيقة 6 من عمر المباراة فى حين أحتسبت ركلة وحيدة على الاسماعيلى أحتسبها المغربى نور الدين الجعفرى وكانت فى لقاء الذهاب امام الجزيرة الاماراتى وتصدى لها الحارس محمد مجدى من تسديدة اللاعب زايد العمرى فى الدقيقة 78 من عمر المباراة .

– الحكم المغربى رضوان جيد ادار للاسماعيلى ثلاث مباريات من أصل 6 مباريات هذا الموسم بكأس محمد السادس للأندية الابطال والاولى أمام اهلى بنى غازى الليبى وانتهت 4/2 للأصفر والثانية امام الجزيرة الاماراتى وانتهت 2/0 للأصفر والثالثة أمام الاتحاد السكندري وانتهت بالتعادل السلبى.