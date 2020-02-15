شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم استعدادته لمواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم السبت ، فريق الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز استعداداته لمباراته المرتقبة مع الرجاء المغربى المقرر لها السادسة مساء غداً الاحد على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة الاف مشجع، ويطمح جوميز في أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجايبة في مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي يحلم عشاق الفانلة الصفراء في التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدوري .

ويملك فريق الرجاء المغربى العديد من النجوم وعناصر الخبرة، منهم محسن متولي وسفيان رحيمي ومهاجم الزمالك المعار حميد احداد وفابريس نجوما ولوامبا نجوما.

وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة الاسماعيلى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض ، بينما تأهل الدراويش لهذا الدور عقب الإطاحة بزعيم الثغر بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى في لقاء الإياب.

وفرض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى السرية على مران الفريق ، ضمن برنامج الاعداد للقاء الرجاء البيضاوى المغربى مساء الأحد فى ذهاب الدور النصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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الجهاز الفنى منح دخول كاميرات التصوير ،من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيت انتباههم قبل تلك المواجهة المنتظرة.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور جماهيرى يصل إلى 5000 مشجع بواقع 4500 مشجع للاسماعيلى و500 للرجاء.

ويستمر الجهاز الفنى فى فرض السرية منذ مواجهة الزمالك الماضية بختام الدور الأول لمسابقة الدورى المحلى.