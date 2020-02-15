شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الرجاء .. تبادل الدورع قبل قمة بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشهد الاستقبال عدد من مسئولى النادى من بينهم سيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة وأحمد بزان المدير التنفيذى فضلا عن تواجد خالد المتقوى المنسق العام ومحمد العداونى مراقب المباراة.

وقد تم تبادل الدورع والشعار، وذلك فى إطار دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الناديين ، والعمل على تحقيق مزيد التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

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وأكد الكلية، اعتزازه بتواجد الفريق المغربى بالاسماعيلية ، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الناديين باعتبارهما احد أكبر وأعرق الأندية فى مصر والمغرب.

وأعرب عضو مجلس الإدارة، على حرص مجلس الإدارة على مواصلة تعميق العلاقات بين الناديين ودفعها إلى آفاق أوسع.