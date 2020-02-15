ضربة قاتلة لـ مانشستر سيتي.. «اليويفا» يحرم الفريق الإنجليزي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسمين مقبلين.. ميسي يبتعد وجوارديولا يخرج وهجرة جماعية للاعبين

- شريف الجنيدي

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ضربة قوية لنادي مانشستر سيتي، بعدما قرر أمس، الجمعة، حرمان الفريق الإنجليزي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، وذلك بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 30 مليون يورو.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن العقوبة الموقعة على النادي الإنجليزي جاءت بسبب اختراقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي وجد "السيتي" ضلله وقام بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضحت أنه "تم إدانة سيتي بتضخيم عقود رعايتهم بشكل زائف، بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود الرعاية للنادي الإنجليزي".

وبحسب الوثائق المسربة، فإن عقد رعاية سيتي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني تم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة "الاتحاد" فيما جاء باقي المبلغ من شركة "أبو ظبي المتحدة" التي يملكها مالك سيتي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق، رد مانشستر سيتي على تلك التسريبات مؤكداً إنها محاولة لتشويه النادي.

ويحق لسيتي التقدم بطعن خلال الفترة المقبلة عن طريق المحكمة الرياضية مما يعني إيقاف العقوبة حتى صدور القرار النهائي.

وذكرت وسائل إعلامية أن هناك عدداً من السيناريوهات التي قد يشهدها الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، فيما يخص المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، ولاعبيه الحاليين، بالإضافة إلى صفقات الفريق القادمة.

جوارديولا

أصبح مستقبل المدير الفني للسيتي بيب جوارديولا غامضاً بعد قرار الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال، مما يزيد من احتمالية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى جوارديولا لتحقيق دوري أبطال أوروبا من جديد، معتبراً أن الموسم الجاري هو الفرصة الأخيرة له مع الفريق الإنجليزي.

وتشير التقارير إلى أن مسألة رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم مؤكدة، وينضم ليوفنتوس خاصة بعد رغبة الفريق الإيطالي في التعاقد مع المدرب الإسباني آملاً منهم في فك عقدة البطولة الأوروبية.

رحيل اللاعبين

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قرار الحرمان من المشاركة بدوري الأبطال سيتسبب بالتأكيد في رحيل عدد كبير من اللاعبين، رغبة منهم في المنافسة على واحدة من أقوى بطولات العالم.

ويعد من أبرز هؤلاء اللاعبين ليروي ساني الذي ارتبط بقوة بالانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني في الفترة الماضية.

كما أن رحيم ستيرلينج ضمن اللاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق، خاصة في ظل مستوياته الكبيرة، بالإضافة إلى كيفن دي بروينه وسيرجيو أجويرو.

التعاقد مع ميسي "مستحيل"

كانت تقارير صحفية قد تناولت أنباء عن تفكير مانشستر سيتي في التعاقد مع النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، بسبب خلافاته الأخيرة مع الإدارة الحالية للفريق الكتالوني.

ومع قرار حرمان السيتي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا، واحتمالية رحيل جوارديولا، أصبح من المستحيل انضمام "البرغوث" للسيتي.

هجرة جماعية

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن هناك 19 لاعبًا بصفوف مانشستر سيتي ستنتهي عقودهم قبل عام 2022 وقبل ذلك أيضًا، من بينهم 9 لاعبين بصفوف الفريق الحالي و10 لاعبين معاريين.

وأوضحت الصحيفة أن التسعة لاعبين الذين ستنتهي عقودهم خلال عامين أو أقل، هم: حارس المرمى كلاوديو برافو وكارسون وديفيد سيلفا التي ستنتهي عقودهم جميعًا نهاية الموسم الجاري، وكذلك جون ستونز وأوتاميندي وإريك جارسيا وميكيل ديسكيرود التي ستنتهي عقودهم 2022، وفرناندينيو وسيرجيو أجويرو التي ستنتهي عقودهما العام المقبل.

وبالنسبة للاعبين الذين لديهم عقود تمتد لما بعد عام 2022، فهناك 17، 13 في كتيبة جوارديولا الحالية، وأربعة لاعبين معارين.

وبالنسبة للـ 13 لاعبًا فهم: الحارس البرازيلي إيدرسون وإيمريك لابورتي وكانسيلو وبرناردو سيلفا التي تمتد عقودهم حتى عام 2025، وميندي وجوندوجان ودي بروين ورياض محرز وجابريل جيسوس التي تمتد عقودهم حتى عام 2023، وكذلك زينتشينكو وكايل ووكر ورودريجو هيرنانديز وفودين التي تمتد عقودهم حتى 2024.

عقوبة مماثلة

تعرض نادي إيه سي ميلان الإيطالي لعقوبة مماثلة في وقت سابق، إلا أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي "اليويفا" وأقرته محكمة التحكيم الرياضي بتخفيض العقوبة إلى عام واحد من الغياب عن البطولات الأوروبية.

وذكرت وسائل إعلامية أنه في حالة توصل مانشستر سيتي إلى الاتفاق نفسه، فإن هناك 10 لاعبين سيرحلون عن الفريق ما بين العام الحالي والمقبل، 5 منهم تحت قيادة جوارديولا ومثلهم معارين.