«فيفا»: ليفربول يحق له منع محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موقف نادي ليفربول الإنجليزي من مشاركة لاعبه المصري محمد صلاح مع المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد "فيفا" على أحقية ليفربول في منع محمد صلاح من اللعب مع المنتخب في الأولمبياد المقرر إقامتها في طوكيو الصيف المقبل.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الدولي أن "دورة كرة القدم الأولمبية رجال، بالإضافة إلى كافة بطولات فيفا المحددة بفئة عمرية، ليست ضمن الأجندة الدولية خلال فترة 2018-2024، ولذلك الأندية ليس لها إلتزام بالسماح للاعبين بالمشاركة في البطولة."

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وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب قد أبدى رغبته في استدعاء محمد صلاح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتي تأهل لها المنتخب المصري بعد الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، إنه بحاجة إلى مزيد من المعلومات من جانب صلاح ومصر، مؤكداً على عدم رغبته في في فقدان أحد أهم لاعبيه خلال فترة الإعداد.

وصرح كلوب قائلاً: "لا أرغب في خسارة لاعب في فترة الإعداد؟ بالطبع لا، هذا الأمر واضح، لكن علينا أن نضع في اعتبارنا أمور مختلفة، سوف أتحدث إلى محمد صلاح وكافة الجهاز المعاون."