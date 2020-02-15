شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلي في الإمارات خلال ساعات لترتيب إقامة الأهلي قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للإمارات خلال الساعات القادمة لترتيب إقامة فريقه هناك قبل سفر البعثة بعد غداً، استعدادا لمباراة السوبر المصري المقرر لها يوم 20 من شهر فبراير الجاري، ويسبق سيد عبد الحفيظ البعثة الحمراء برفقة سمير عدلي المدير الإداري للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل، وهو الإجراء المتبع داخل النادى قبل مباريات الفريق التي تقام خارج مصر.

ويواصل سيد عبد الحفيظ عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز الإدارى بالنادى، للترتيب للمرحلة المقبلة التى تشهد سفر فريق الكرة إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى؛ استعدادا لمباراة السوبر.

فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن السفر للإمارات لحضور السوبر بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات لخوض المباراة المرتقبة، ويرأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق.

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ويغادر محمود الخطيب إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما عاودته آلام الظهر فى أوقات مختلفة خلال الأسابيع الماضية، حيث أجرى رئيس الأهلى اتصالات بكل من الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة قبل شهور، وكذا الطبيب المعالج فى فرنسا والذى رفض التدخل الجراحى ثانية بعد خضوع رئيس الأهلى لأحدث أجهزة الاشعة العالمية، ونفّذ الخطيب برنامجا تأهيليا خاصا لمدة أسبوعين بأحد المراكز الطبية الكبرى.

وزار رئيس الأهلى مؤخراً الطبيب المعالج له فى مصر، وعرض عليه الأمر كاملاً، وكان رأى الطبيب بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي، خاصة أن هناك تحسناً نسبياً بعد الالتزام ببرنامجه العلاجى، وينتظر رئيس النادى الأهلى تحديد موعد زيارة للطبيب الفرنسى خلال أيام.