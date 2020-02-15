شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الثغر يتسلح بستة ألقاب لتخطى عقبة أسوان فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره أسوان مع دقات الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة كعادة لقاءات الكأس دائماً ، وتأهل زعيم الثغر لهذا الدور عقب الفوز على نادى النصر بهدف دون رد سجله رزاق سيسيه فيما تأهل أسوان لهذا الدور عقب تخطى عقبة طنطا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس مصر لإستكمال رحلة زعيم الثغر بالبطولة سعياً للتتويج بلقبها ومصالحة الجماهير الغاضبة من وداع البطولة العربية لصالح الاسماعيلى فيما يتمسك مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان لإستكمال انتفاضة تماسيح النيل التي أهدته ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري أنقذته من إقتحام دوامة الهبوط.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976 ويمنى النفس باللقب السابع هذا الموسم لإهداؤه لجماهيره العريضة .

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

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ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى.