بالفيديو.. عبد الله جمعة بعد التتويج بالسوبر :"اضرب يا بدري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علّق عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك، على تتويج فريقه بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

لاعب الزمالك قال في فيديو نشر على "يوتيوب" ردًا على حازم إمام قائد الفريق الأبيض :"اضرب يا بدري".

الزمالك استطاع مساء الجمعة أن يوجه ضربة للترجي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب "الغرافة" بقطر.

واستطاع الزمالك أن يحصل على لقبه الرابع من حيث السوبر الأفريقي ليصبح على بعد بطولتين من الغريم الأهلي.

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وسبق وأن حصل الزمالك على بطولة السوبر ثلاث مرات سابقة أعوام (1994) أمام الأهلي - (1997) أمام المقاولون العرب - (2003) أمام الوداد البيضاوي المغربي.

الزمالك عقب مشاركته في السوبر الأفريقي سيعود إلى القاهرة اليوم السبت على أن يرحل إلى الإمارات يوم الإثنين المقبل لمواجهة الأهلي في السوبر المصري مساء الخميس.

وبعد عودة الزمالك من الإمارات سيواجه من جديد غريمه الأهلي في 24 من الشهر الجاري ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.