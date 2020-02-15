اليوم.. وزير الشباب والرياضة يزور الفيوم لافتتاح عدد من المشروعات

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اعتزامه زيارة محافظة الفيوم، اليوم السبت، لوضع حجر الأساس لمدينة رياضية ونادي اجتماعي بمركز شباب طبهار فى مركز أبشواي، ثم حضور ملتقى للشباب. بمركز شباب طبهار فى مركز أبشواي، ثم حضور ملتقى للشباب. يستقبل الوزير خلال زيارته الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومن المقرر أن يشهد أيضًا افتتاح الملعب الخماسي والقاعة الرئيسية بنادي قارون بالفيوم، وأيضًا افتتاح بعض المنشآت الرياضية بالفيوم فى مركز أطسا. Advertisements

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