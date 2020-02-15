بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة نوريتش سيتي لفريق ليفربول في أهم مباريات اليوم السبت 15-2-2020 لحساب الأسبوع الـ26، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق المتميز “رؤوف خليف”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “كارو رود”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “ستيوارت أتويل”.
يدخل فريق نوريتش سيتي المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية امام متصدر البريمرليج فريق ليفربول.
ويتذيل فريق نوريتش سيتي جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعهم من 25 مباراة حيث خسر في 15 مناسبة وتعادل في 6 وحقق الفوز في 4 مباريات فقط.
على الجانب الآخر يدخل فريق ليفربول المباراة، وعينه على تحقيق الفوز السابع عشر على التوالي والاقتراب اكثر من حسم لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.
ويغرد الريدز في الصدارة برصيد 73 نقطة من 25 مباراة، حيث حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل مرة وحيدة هذا الموسم مع فريق “مانشستر يونايتد“، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.
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ليفربول – نوريتش سيتي
???? ملعب كارو رود (نوريتش – إنجلترا)
???? الدوري الإنجليزي (الجولة الـ26)
⌚لم تبدأ بعد .. ( الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش)
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