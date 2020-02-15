بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي في الليجا الإسبانية

شاهد مع موقع الخليج 365 البث المباشر لاستضافة برشلونة لفريق خيتافي في أهم مباريات اليوم السبت 15-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “غييرمو كوادرا فرنانديز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق التونسي المتميز “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

يستضيف برشلونة فريق خيتافي في مباراة صعبة ضمن إطار منافسات الجولة الـ24 من الليجا الإسبانية، وسيدخل البرسا المباراة بمعنويات عالية بعد إستعادة نغمة الإنتصارات في الجولة الماضية على حساب فريق “ريال بيتيس” حيث انتزع رفاق “ليو ميسي” النقاط الثلاث من الملعب الصعب “بينتو فيامارين”.

على الجانب الآخر يدخل فريق خيتافي المباراة وهو في حالة اسثنائية حيث يحتل المركز الثالث خلف “برشلونة وريال مدريد” برصيد 42 نقطة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل 6 وخسر في 5 مناسبات، ويسعى إلى الخروج بنتيجة ايجابية من الكامب نو.

شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وخيتافي اليوم

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