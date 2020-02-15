بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة برشلونة لفريق خيتافي في أهم مباريات اليوم السبت 15-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “غييرمو كوادرا فرنانديز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق التونسي المتميز “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

يستضيف برشلونة فريق خيتافي في مباراة صعبة ضمن إطار منافسات الجولة الـ24 من الليجا الإسبانية، وسيدخل البرسا المباراة بمعنويات عالية بعد إستعادة نغمة الإنتصارات في الجولة الماضية على حساب فريق “ريال بيتيس” حيث انتزع رفاق “ليو ميسي” النقاط الثلاث من الملعب الصعب “بينتو فيامارين”.

ويغيب عن صفوف البلوجرانا في هذه المباراة كلاً من “نيتو ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي” الفرنسي الذي انتهى موسمه بداعي الإصابة، وسيغيب المدافع لينجليت بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية.

ويسعى “كيكي سيتين” إلى تحقيق الفوز علي “خيتافي” والوصول إلى النقطة الـ52 لملاحقة المتصدر “ريال مدريد“، وخاض الفريق الكتالوني 23 مباراة في الليجا حيث حقق الفوز في 15 مناسبة وتعادل في 4 وخسر مثلها.

Advertisements

على الجانب الآخر يدخل فريق خيتافي المباراة وهو في حالة اسثنائية حيث يحتل المركز الثالث خلف “برشلونة وريال مدريد” برصيد 42 نقطة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل 6 وخسر في 5 مناسبات.

ويريد ابناء أزولونيس الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب الكامب نو لمواصلة المغامرة المذهلة نحو حجز مقعد في المربع الذهبي من اجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وخيتافي اليوم

برشلونة – خيتافي

???? ملعب الكامب نو (برشلونة – إسبانيا)

???? الدوري الإسباني (الجولة الـ24)

⌚لم تبدأ بعد .. ( الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش)