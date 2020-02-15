إسلام سليماني يواصل التعملق في الدوري الفرنسي مع موناكو

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واصل المهاجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” تألقه الكبير رفقة موناكو في الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم، وقاده لهزيمة مونبلييه في افتتاح مباريات الجولة ال25، مساء أمس الجمعة، على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو.
وسجل سليماني الهدف الوحيد في المباراة برأسية صاروخية من داخل منطقة الجزاء بفضل إرتقاء رهيب لحظة تلقيه عرضية من ركنية أرسلها صانع الألعاب الروسي جولوفين في الدقيقة 52.
وكان إسلام سليماني سجل هدف فوز موناكو على أميان في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي، في الوقت المحتسب بدل من ضائع، ليمنح فريقه ست نقاط في آخر مباراتين له بمسابقة الليج آ.
وصعد موناكو إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الثالث المؤهل للأدوار التأهيلية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والذي يحتله حاليًا فريق رين.
أما سليماني الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، فقد صعد إلى المركز السابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 9 أهداف بفارق هدف واحد عن لاعب باريس سان جيرمان “ماورو إيكاردي”، لكن سليماني صنع 8 أهداف، وهو أكثر لاعب صناعة للأهداف في قائمة الهدافين جنبًا إلى جنب الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي صنع 11 هدفًا وسجل 8 أهداف.
|اللاعب ????
|النادي ????
|عدد الأهداف ⚽
|تمريرات حاسمة ????
|وسام بن يدر
|موناكو
|16
|5
|كيليان مبابي
|باريس سان جيرمان
|15
|4
|نيمار
|باريس سان جيرمان
|13
|6
|موسى ديمبيلي
|أولمبيك ليون
|13
|1
|حبيبو ديالو
|ميتز
|12
|3
|فيكتور أوسيمين
|ليل
|12
|3
|ماورو إيكاردي
|باريس سان جيرمان
|10
|2
|إسلام سليماني
|موناكو
|9
|8
|أندي ديلور
|مونبلييه
|9
|2
|ممفيس ديباي
|أولمبيك ليون
|9
|2
|أنخل دي ماريا
|باريس سان جيرمان
|8
|11
ويقضي سليماني موسمه الثاني خارج ليستر سيتي الذي أعاره الموسم الماضي لنادي فنربخشة التركي، قبل أن يجدد إعارته لكن لنادي موناكو في الميركاتو الصيفي 2019.
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