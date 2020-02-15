رسميًا | مدرب برازيلي يخلف تين كات في اتحاد جدة!

وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، على عقد رسمي لتولي تدريب نادي اتحاد جدة السعودي خلفًا للمدرب الهولندي “تين كات” الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج خلال الأسبوع الماضي.
وحضر مراسم توقيع العقد، رئيس نادي اتحادة جدة “أنمار الحائلي”، بعدما أقنع المدرب البرازيلي بتولي المنصب والتوقيع على عقد مدته سنة ونصف، دون الكشف عن التفاصيل المادية للتعاقد.
وذكر نادي الاتحاد في بيان له مساء الجمعة أن المدرب فابيو كاريلي اصطحب معه كل من “ليوناردو دا سيلفا ودينيس لوب” لمساعدته في تدريب الفريق.
ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد عمله الرسمي بدءًا من مباراة القمة أمام الهلال، الموافق 22 فبراير الجاري في الرياض، ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
وتولى مهمة الإشراف على فريق الاتحاد بصفة مؤقتة الهولندي “بيتر هامبرج” خلال الفترة الماضية، وسينهي عمله بمباراة اليوم أمام أولمبيك آسفي المغربي في إياب ربع نهائي البطولة العربية للأندية.
وعمل بيتر هامبرج مساعدًا للجهاز الفني بقيادة تين كات، وسيسلم مقاليد الفريق للمدرب الجديد فور انتهاء مواجهة أولمبيك آسفي.
وكان اتحاد جدة تعادل في المباراة الأولى على ملعبه بنتيجة 1/1، ليضع قدمًا خارج البطولة، الأمر الذي عجل برحيل تين كات.
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