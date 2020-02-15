الأهلي يمنع لاعبيه من التحدث عن الزمالك وصنداونز!

أصدر مدير الكرة في النادي الأهلي المصري “سيد عبد الحفيظ” قرارًا صارمًا عقب الفوز العريض الذي حققه الفريق على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، بمنع لاعبي الأهلي من الإدلاء بتصريحات صحفية لأي جهة حتى إشعار آخر، وإلا فرضت عقوبة مالية على اللاعب الذي يخرق الحظر الإعلامي المفروض.

ويستهدف سيد عبد الحفيظ من هذا القرار، فرض حالة من التركيز التام بين أعضاء الفريق قبل خوضهم لمباراتي القمة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري 2019 والدوري المحلي يومي 20 و24 فبراير الجاري – على الترتيب–.

وأمام الأهلي مواجهة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صنداونز الجنوب أفريقي، ستقام بعد أيام قليلة من مباراتي القمة، تحديدًا يوم 29 فبراير على ملعب السلام أو القاهرة بحضور جماهيري كبير.

ويأمل سيد عبد الحفيظ بعد هذه الخطوة رؤية فريقه متوجًا بكأس السوبر المصري في الإمارات، ومن ثم يرد الاعتبار من صنداونز الذي خسر أمامه بخمسة أهداف دون رد بمباراة ذهاب ربع النهائي الموسم الماضي.

كما يتطلع الأهلي لحسم لقب الدوري المصري مُبكرًا، حيث يحتل الصدارة برصيد 45 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث.