رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 15 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 15 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"
أبو قير للأسمدة ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
الاتحاد السكندري ضد أسوان، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"
ساوثهامبتون ضد بيرنلي، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
نوريتش سيتي ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ24"
أتالانتا ضد روما، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"
برشلونة ضد خيتافي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ25"
أميان ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.
مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ8"
أولمبيك آسفي ضد الاتحاد السعودي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"
الرائد ضد أبها، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
الفتح ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ15"
الإتحاد المنستيري ضد النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 1.
النجم الرياضي بالمتلوي ضد الصفاقسي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 2.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ16"
الوداد البيضاوي ضد الدفاع الجديدي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.