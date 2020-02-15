رياضة | السوبر الأفريقي| آخرهم بن شرقي .. هؤلاء حسموا رباعية الزمالك التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر الأفريقي| آخرهم بن شرقي .. هؤلاء حسموا رباعية الزمالك التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حسم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي الرابع في تاريخ القلعة البيضاء بعد تغلبهم على فريق الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة.



لقب السوبر الأفريقي نسخة 1994.. كلمة السر أيمن منصور تُوج الزمالك بلقبه التاريخي الأول من بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 1994 في جنوب أفريقيا، بعد مباراة القمة المصرية أمام الأهلي الغريم التقليدي، حيث تُوج الفارس الأبيض بكأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري عام 1993، وتُوج الأهلي بكأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس في العام ذاته، وفاز الفريق الأبيض في السوبر بهدف نظيف سجله مهاجمه أيمن منصور.

لقب نسخة 1997 .. ركلات الترجيح تبتسم للأبيض وفي مواجهة نهائي اللقب الثاني من بطولة كأس السوبر الأفريقي في تاريخ الزمالك نسخة 1997، احتضن ستاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك بطل كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 1996 مع المقاولون العرب بطل كأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس في العام ذاته، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي، لتبستم ركلات الترجيح للأبيض الذي حسم ثاني ألقاب السوبر في تاريخ ميت عقبة. Advertisements

سوبر الزمالك ضد الوداد نسخة 2003 اللقب الثالث اقتنصه الزمالك عام 2003 ، حيث تُوج الأبيض بلقب جديد في كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 2002، ليواجه الوداد المغربي حامل لقب كأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس، ويهزمه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك في تلك المواجهة محمد عبد الواحد، حازم إمام وعبد الحليم علي.