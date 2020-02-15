رياضة | الزمالك ضد الترجي| أخطاء «كارتيرون» في السوبر الأفريقي عند «فايلر» فوائدُ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد الترجي| أخطاء «كارتيرون» في السوبر الأفريقي عند «فايلر» فوائدُ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي عقب تغلبه على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف وحيد لصالح أبناء رادس وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على ملعب "حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة.

الزمالك يحصد السوبر الرابع في تاريخه بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده من ألقاب كأس السوبر الأفريقي إلى 4 ألقاب جاءت أعوام 1994 تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري ولقب نسخة 1997 مع المدرب ديثيلم فيرنر وكذلك لقب عام 2003 تحت إدارة فنية للأجنبي كابرال وبالطبع آخرهم لقب نسخة 2020 مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء.

أخطاء كارتيون خلال مباراة السوبر الأفريقي ميزة عند فايلر ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي أبرز أخطاء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مواجهة الزمالك ضد الترجي في السوبر الأفريقي والتي بالتأكيد ستشكل ميزة كبيرة عند السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي الذي يستعد لمواجهة الفارس الأبيض في نهائي السوبر المصري يوم 20 فبراير بالإمارات، وفيما يلي سلبيات الأبيض :-

1_ تراجع هجومي بعد الربع الأول من المباراة شهد لقاء الزمالك ضد الترجي في السوبر الأفريقي تسجيل الأبيض هدف مبكر في الدقيقة الثانية من عمر المواجهة عن طريق يوسف أوباما الذي استغل عرضية متقنة من محمد عبد الشافي الظهير الأيسر، وعلى الرغم من الإنطلاقة القوية لأبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلا أن الفريق التونسي امتلك زمام المباراة وسيطر على منطقة وسط الملعب وكاد بطل دوري أبطال أفريقيا أن يسجل هدف التعديل في الشوط الأول عن طريق الغاني كوامي بونسو بعد تلقيه تمريرة سحرية من النجم حمدي الهوني في الدقيقة الثالثة عشر إلا أن الاعب الغاني سددها بعيداً عن مرمى الحارس محمد أبو جبل.

2_ جبهة حازم إمام الضعيفة دفاعا تشكل خطورة على مرمى الزمالك الدفع بالظهير الأيمن حازم إمام في مباراة السوبر الأفريقي لم يكن خياراً موفقاً من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حيث شكلت الجبهة اليمني للزمالك مصدراً كبيراً للخطورة أمام الترجي حيث استغل معين الشعباني ضعف هذه الجبهة دفاعيا بالدفع بالاعب الموهوب حمدي الهوني الذي خلق حالات كبيرة من الازعاج والقلق في خط دفاع الزمالك. Advertisements

الظهير حازم إمام فشل في أكثر من كرة في التغطية العكسية والتي كان يقوم بها نجم المباراة أشرف بن شرقي مما يعني أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيون قد فقد لاعباً غير موفقاً في قمة السوبر الأفريقي أمام الترجي.

التأخر في تغير حازم إمام كاد أن يكلف الزمالك الهدف الثاني في الشوط الثاني من المباراة الذي سيطر فيه الترجي التونسي في أغلب الفترات ولكن هذا النصف لم يشهد أية فرص حقيقة للتسجيل للفريق التونسي باستثناء هدف عبد الرؤوف بن غيب الذي سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

3_ إهدار الفرص السهلة ودرس اللي يضيع يستقبل لم يفهمه كارتيون أضاع لاعبو الزمالك العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول حيث أهدر أحمد السيد زيزو فرصة التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 38 بعدما سدد الكرة في مدافعي الترجي وكان أمامه زاوية كبيرة للتسجيل بعد تمريرة أشرف بن شرقي الساحرة.

وعاد صاحب تمريرة الهدف المُهدر أشرف بن شرقي ليهدر هوا الآخر فرصة مضاعفة النتيجة في الشوط الأول ويفشل في التسجيل في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة 41 بعدما سدد مصطفى محمد كرة قوية تصدى لها الحارس معتز بن شريفة لتخرج عن نطاق سيطرته وتذهب للنجم المغربي الذي ينفذها أعلى الشباك.

مشكلة إهدار لاعبي المدرب الفرنسي باتريس كارتيون للفرص السهلة خلال مباراة السوبر الأفريقي استغلها معين الشعباني الذي طبق قاعدة "اللي يضيع يستقبل" وهوا ما تم في شوط المباراة الثاني بعد ركلة الجزاء المصددة بنجاح في الدقيقة 58 عن طريق عبد الرؤوف غيث.

4_ تغييرات كارتيرون متأخرة تغييرات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المتأخرة خلال قمة الزمالك ضد الترجي التونسي استغلها جيدا معين الشعباني الذي أجرى تبديلاته سريعاً في شوط المباراة الثاني إلا أن مدرب الزمالك تأخر حتى الدقيقة 81 بنزول عبد الله جمعة بديلا لأحمد سيد زيزو في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 88 شارك محمد عبدالغني بديلا لحازم إمام.