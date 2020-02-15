رياضة | رقم سلبي للسويسري جروس مع أهلي جدة بعد الخسارة من الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم سلبي للسويسري جروس مع أهلي جدة بعد الخسارة من الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تلقى أهلي جدة الهزيمة بثنائية نظيفة أمام نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الجمعة.

خسارة الأهلي بالأمس هي الرابعة في الدوري السعودي للمحترفين تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، من 11 مباراة، وفاز في 6 وتعادل في لقاء وحيد.

جدير بالذكر أن الـ4 مباريات خارج أرضه، بعد أن خاض 6 لقاءات حتى الآن على أراضي الخصوم، لم يحقق سوى انتصار وحيد، وتعادل في الأخير. Advertisements

وحقق جروس رقمًا سلبيًا خلال هذه المواجهات لم يخرج الأهلي بشباك نظيفة أبدًا، حيث دخل في مرماه 16 هدف.

عجز الأهلي عن التهديف في لقاء الأمس، ولم يكن الأول تحت قيادة جروس، فقد خسر لقائين أمام الوحدة والشباب لم يستطع أن يسجل فيهم.