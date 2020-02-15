رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة الوداد البيضاوي ضد الدفاع الحسني الجديدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع وموعد مباراة الوداد البيضاوي ضد الدفاع الحسني الجديدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لقاء الجولة 16 من الدوري المغربي "البطولة الإحترافية 1" بين الوداد البيضاوي وضيفه الدفاع الحسني الجديدي، وذلك مساء اليوم السبت 15 فبراير.

ويسعى الواداد المتصدر لتحقيق الفوز، والحفاظ على صدارته أمام فريق نهضة بركان، والذي سيواجه حسينية أغادير اليوم أيضاً في نفس الجولة، حيث يفصل الوداد ونهضة بركان ثلاث نقاط فقط.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الدفاع الحسني الجديدي في تحقيق الفوز وتحسين مركز الفريق، للتقدم نحو المنافسة على المركز الرابع، والذي يفصله عنه خمس نقاط فقط، عن صاحب المركز الرابع فريق الجيش الملكي.

ترتيب الوداد والدفاع الحسني الجديدي يتصدر الوداد البطولة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، جمعها من 10 إنتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين، سجل 27 هدفاً وسكنت شباكه 12 هدفاً، ويعد الفريق صاحب أقوى خط دفاع وخط هجوم في الدوري.

بينما يتواجد الدفاع الحسني الجديدي في المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة، حققها من خمس إنتصارات ومثلها تعادلات وأربعة هزائم، سجل 15 هدفاً ودخل مرماه 13 هدفاً.

موعد مباراة الوداد البيضاوي ضد الدفاع الحسني الجديدي تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، العاشرة بتوقيت أبو ظبي ودبي، السابعة بتوقيت الدار البيضاء وتونس والجزائر، السادسة بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع لمباراة الوداد والدفاع الحسني الجديدي Advertisements من منتظر أن يبدأ الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للوداد المباراة بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: أحمد رضا تجناوتي. خط الدفاع: بدر جادارين – شيخ كومارا – حمزة أسرير – يوسف تشاينا. خط الوسط: يحىى جبران – إبراهيم النقاش – وليد الكارتي. خط الهجوم: أمين تيجاوزي – كاسينجو كادزي – جونيور جاباجو.