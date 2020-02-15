رياضة | الإتحاد السعودي في ضيافة أوليمبيك أسفي من أجل نصف نهائي كأس محمد السادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإتحاد السعودي في ضيافة أوليمبيك أسفي من أجل نصف نهائي كأس محمد السادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الإتحاد السعودي مساء اليوم السبت 15 فبراير ضيفاً على شقيقه أوليمبيك أسفي المغربي، في إياب ربع نهائي كأس الأندية العربية الأبطال "كأس محمد السادس"، وذلك على ملعب المسيرة الخضراء.



ويسعى فريق الإتحاد لنسيان نتائجه المخيبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقطع تذكرة نصف النهائي، لمواجهة مواطنه الشباب السعودي.

وكان الإتحاد قد حقق نتيجة مخيبة في لقاء الذهاب على ملعبه في جدة، حين تعادل إيجابياً بهدف لهدف، وسيتعين عليه الفوز بأي نتيجة، أو تحقيق تعادل إيجابي بنتيجة أكثر من هدفين.

على الجانب الآخر يمتلك الطرف المغربي أفضلية نسبية بسبب نتيجة الذهاب، وسيكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي هدف للعبور لنصف النهائي.

موعد مباراة إتحاد جدة ضد أوليمبيك أسفي والقناة الناقلة تنطلق المباراة عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي ودبي، السابعة بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، السادسة بتوقيت جرينتش.

وتنقل المبارة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى AD Sports HD1 بتعليق عامر عبد الله.

التشكيل المتوقع لمباراة إتحاد جدة وأوليمبيك أسفي من المتوقع أن يبدأ المدرب محمد الكيسر مدرب أولمبيك أسفي بالتشكيل التالي. Advertisements

حراسة المرمى: مختار ماجد. خط الدفاع: محمد مراد ناجي – كلاوديو – مهدي عطوشي – محمد وتارا. خط الوسط: زكريا الهلالي – وليد الصبار – رضا زهراوي. خط الهجوم: محمد المرابط – حمزة خابا – أيوب الكعداوي.