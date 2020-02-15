رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ونورويتش سيتي
ليفربول 73 نقطة
مانشستر سيتي 51 نقطة
ليستر سيتي 50 نقطة
تشيلسي 41 نقطة
شيفيليد يونايتد 39 نقطة
توتنهام هوتسيبير 37 نقطة
وولفرهامبتون 36 نقطة
إيفرتون 36 نقطة
مانشستر يونايتد 35 نقطة
أرسنال 31 نقطة
بيرنلي 31 نقطة
نيوكاسل يونايتد 31 نقطة
ساوثهامبتون 31 نقطة
كريستال بالاس 30 نقطة
برايتون 27 نقطة
بورنموث 26 نقطة
أستون فيلا 25 نقطة
ويست هام 24 نقطة
واتفورد 24 نقطة
نورويتش سيتى 18 نقطة