رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ونورويتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ونورويتش سيتي ليفربول 73 نقطة مانشستر سيتي 51 نقطة ليستر سيتي 50 نقطة تشيلسي 41 نقطة شيفيليد يونايتد 39 نقطة توتنهام هوتسيبير 37 نقطة وولفرهامبتون 36 نقطة إيفرتون 36 نقطة مانشستر يونايتد 35 نقطة Advertisements أرسنال 31 نقطة بيرنلي 31 نقطة نيوكاسل يونايتد 31 نقطة ساوثهامبتون 31 نقطة كريستال بالاس 30 نقطة برايتون 27 نقطة بورنموث 26 نقطة أستون فيلا 25 نقطة ويست هام 24 نقطة واتفورد 24 نقطة نورويتش سيتى 18 نقطة

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