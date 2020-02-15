رياضة | ٤ مكاسب للزمالك عقب الفوز على الترجي وحصد لقب السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٤ مكاسب للزمالك عقب الفوز على الترجي وحصد لقب السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تمكن نادي الزمالك من الفوز على نظيره نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الجمعة 14 فبراير ضمن منافسات نهائي البطولة على ملعب الغرافة في دولة قطر.

وبهذه النتيجة يحصد نادي الزمالك لقب السوبر الإفريقي رسميا للمرة الرابعة له طوال تاريخه.

مكاسب عديدة للزمالك عقب الفوز على الترجي في السوبر الإفريقي ولم يكتفي نادي الزمالك من الفوز على نادي الترجي بنتيجة كبيرة وتقديم أداء جيد وحصد لقب السوبر الإفريقي بل حقق الفارس الأبيض أربعة مكاسب من فوزه على الترجي أمس.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مكاسب نادي الزمالك عقب الفوز على نادي الترجي أمس في السوبر الافريقي كالآتي:

١- مصالحة الجماهير تمكن لاعبو الزمالك من مصالحة جماهير القلعة البيضاء بحصد لقب السوبر الإفريقي عقب سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة والبعد في المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم. Advertisements

٢- عودة البطولات القارية بقوة للقلعة البيضاء بفوز الفارس الأبيض أمس بلقب السوبر الإفريقي تعتبر هذه هي البطولة القارية الثانية للنادي عقب الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك في سنتين فقط لأول مرة بعد للبطولات القارية على قلعة ميت عقبة دام لسنوات طويلة.

٣- الاستعداد بشكل جيد لشهر فبراير وبفوز الأمس يكون لاعبو الزمالك قد بدأوا الاستعداد بشكل جيد للمواجهات الصعبة التي تنتظر الفريق في شهر فبراير الجاري وأبرزها مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري وفي الدوري ومواجهة الترجي مرة أخرى في دوري أبطال إفريقيا.

٤- كسر رهبة الترجي بعد أن وقع الزمالك مع نادي الترجي في الدور القادم من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتأكد مواجهة الفارس الأبيض للفريق التونسي ٣ مرات انتشرت حالة من الرهبة والخوف بين بعض جماهير الزمالك ولكن بفوز الأمس يكون لاعبو الفريق قد كسروا الرهبة من شيخ الأندية التونسية قبل المواجهتين القادمتين.