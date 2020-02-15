رياضة | 7 مكاسب لـ الأهلي من الفوز على المصري في بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مكاسب لـ الأهلي من الفوز على المصري في بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز على فريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الأهلي والمصري افتتح التسجيل لمصلحة الأهلي اللاعب علي معلول في الدقيقة 10 من بداية اللقاء، ثم أضاف جونيور أجاي الهدف الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يختتم محمود عبد المنعم كهربا أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، مكاسب الأهلي من مباراة المصري في بطولة الدوري.

إستمرار سلسلة الإنتصارات في بطولة الدوري، بعد الفوز في المباراة رقم 15 على التوالي. Advertisements

تربع الأهلي على عرش بطولة الدوري المصري برصيد 45 نقطة.

فايلر يكسر رقم الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه، بالوصول للفوز رقم 15 على التوالي.

الأهلي حقق الفوز على خصم قوي وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة.

إستمرار تألق كهربا، بعد تسجيله هدف وصناعته لأخر.

الحفاظ على الشباك النظيفة وعدم إستقبال أهداف، كأقوى خط دفاع في بطولة الدوري والذي مُنيت شباكة بثلاث أهداف فقط.