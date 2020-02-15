رياضة | 7 حقائق من فوز الزمالك على الترجي بكأس السوبر الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 حقائق من فوز الزمالك على الترجي بكأس السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي الزمالك من تحقيق لقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.



ملخص مباراة الزمالك والترجي افتتح التسجيل يوسف أوباما لمصلحة الزمالك في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ثم تعادل رؤوف بن غيث للترجي في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، ثم أضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، ثم أضاف بن شرقي الهدف الثاني له والثالث للفارس الأبيض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز الحقائق من فوز الزمالك على الترجي بكأس السوبر الأفريقي.

تمكن الزمالك من الفوز بلقب السوبر الأفريقي الرابع في تاريخه من أصل خمس مشاركات.

العرب "فأل حسن" على الزمالك، حيث توج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي أمام الفرق العربية، بعد الفوز على الأهلي والمقاولون والوداد والترجي. Advertisements

يوسف أوباما صاحب أسرع هدف في تاريخ مباريات الزمالك في السوبر الأفريقي.

الزمالك يصل البطولة القارية رقم 13 في تاريخه.

الزمالك يعادل أكبر نتيجة له في مباريات السوبر 3/1، والذي حققه من قبل عام 2003 أمام الوداد.

أشرف بن شرقي هداف الزمالك التاريخي في مباريات كأس السوبر.