رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



نشرت صحيفة ليفربول ايكو التابعة للنادي الإنجليزي التشكيلة المتوقعة للفريق التي ستواجه نظيره نادي نوريتش سيتي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أساسيا.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لنادي ليفربول ضد نوريتش سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي كالتالي: حراسة المرمي: أليسون بيكر خط الدفاع: فيرجل فان دايك_ جو جوميز_ ألكسندر أرنولد_ أندرو روبيرتسون. خط الوسط: جوردان هنديرسون_ فابينهو_ جيجي فينالدوم. خط الوسط: محمد صلاح_ ساديو ماني_ روبرتوفيرمينو. Advertisements

موعد مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول بالبريميرليج: ومن المقرر أن يستضيف اليوم السبت نادي نوريتش سيتي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب نادي نوريتش سيتي الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول: وتذاع المباراة بين نادي نوريتش سيتي أمام نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.