شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الاسماعيلى والرجاء المغربى المقرر لها السادسة مساء غدا الاحد بذهاب نصف نهائى البطولة العربية على ستاد الاسماعيلية، فيما يحضر الفرنسي جوميز برفقة كابتن الدراويش المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة قبل بداية المران الختامي على ستاد الإسماعيلية.

في سياق مختلف، أثبتت الاشعة التى أجراها عماد حمدى لاعب خط وسط الاسماعيلى تعرضه لشد فى العضلة الامامية ليتأكد غيابه عن مباراة الرجاء المغربى حيث يحتاج اللاعب من أسبوع لعشرة أيام للتعافى من الاصابة التى تعرض لها خلال مباراة الزمالك الاخيرة بالدوري ، وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوي لطاقم حكام عماني وسيدير المباراة أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمري مساعد أول ووراشد الغيثي مساعد ثاني ، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي، ولم يحدد بعد الاتحاد العربي الطاقم الذي سيشرف على تقنية الحكم المساعد VAR التي اعتمدها الاتحاد في المسابقة منذ دور السابق للبطولة.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.

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ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.