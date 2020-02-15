عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الفيفا يمنح ليفربول حق حرمان محمد صلاح من أولمبياد طوكيو

السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي ليفربول الإنجليزي الحق في منع نجمه المصري محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 رفقة منتخب بلاده حال تم استدعاؤه للبطولة.



وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، أبدى رغبته في الاستعانة بخدمات صلاح في ظل سماح اللوائح للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بضم 3 لاعبين فوق 23 عاما.

وقال متحدث باسم الفيفا، في تصريحات نقلتها صحيفة "الصن" البريطانية: "دورة الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى كل بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم المحددة بفئة عمرية، ليست ضمن الأجندة الدولية خلال الفترة من 2018 إلى 2024، ولذلك فإن للأندية الحق في عدم السماح للاعبيها بالمشاركة في تلك المنافسات".

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، لمح خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إلى رفضه مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد، حيث أوضح في هذا الصدد: "لا يوجد قرار حاسم حتى الآن فيما يخص مسألة مشاركة صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، وهذا أمر واضح".

Advertisements

وأضاف: "هناك سؤال مهم: هل أريد أن أخسر لاعبا في الفترة التحضيرية للموسم المقبل؟ الإجابة هي بالطبع لا".

وأكمل: "ومع ذلك، فإن هناك أشياء يجب التفكير فيها بطريقة مختلفة، وفي كل الأحوال، سأتحدث مع صلاح لأنني أحتاج إلى مزيد من المعلومات".

الأزمة الأكبر التي تهدد مشاركة صلاح في طوكيو هي أن منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنتهي يوم 8 أغسطس/آب، وهو موعد انطلاق البريمييرليج، ما يعني غياب صلاح لفترة قد تصل إلى شهر عن فريقه في بداية الموسم الجديد.

يذكر أن صلاح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة كلوب على مدار المواسم الماضية، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ولقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما بات الريدز بقيادة صلاح قريبا من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، إذ يتصدر ترتيب المسابقة حاليا بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.