شكرا لقرائتكم أبو قير يستضيف حرس الحدود على ستاد الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف أبو قير للأسمدة نظيره حرس الحدود في تمام الثانية ظهر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر حيث يأمل كل فريق في اقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية، حيث يسعى أبو قير للأسمدة لإستكمال رحلة مفاجأته بالبطولة فيما يسعى حرس الحدود لإستعادة إنجازاته في كأس مصر .

تأهل حرس الحدود لهذا الدور عقب الفوز على بتروجت بهدف دون رد سجله مصطفى على في دور الـ 32 للبطولة بينما فجر أبو قير للأسمدة أولى مفاجأت كأس مصر هذا الموسم حينما أطاح بالإنتاج الحربى بنتيجة 4/2 في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقين 1/1 .

ومن جانبه طالب أحمد الكأس المدير الفني لأبو قير للأسمدة لاعبيه بالتركيز للفوز باللقاء وإستكمال مشواره بالبطولة فيما شدد طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة احترام الخصم وعدم الاستهانة بقدراته كونه ينافس في دوري القسم الثانى سعياً للعودة لمنصة التتويج بكأس مصر.

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى.